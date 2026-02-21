Emmanuel Macron a inauguré samedi 21 février le Salon international de l'agriculture, à Paris, dans un cadre inédit, sans vaches ni veaux, mais avec des dossiers éruptifs : colère paysanne, lignes de fracture entre syndicats, contestation de la gestion sanitaire et bras de fer commercial.
Au 62e Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron face à la colère et aux inquiétudes des agriculteurs
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro