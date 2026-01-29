La Fed va encore énerver Trump en 2026 !

information fournie par Ecorama • 29/01/2026 à 14:05

La Réserve fédérale américaine a décidé de maintenir ses taux directeurs inchangés, à 3,75 %, confirmant une phase d’attentisme dans un contexte économique encore incertain. L’institution invoque notamment une stabilisation du marché du travail et la nécessité de s’appuyer sur les prochaines données macroéconomiques avant d’ajuster sa politique monétaire. Quel message la Fed envoie-t-elle aux marchés ? Quelle lecture faire de la communication de Jerome Powell et quelles perspectives pour les taux en 2026 ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 29 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com