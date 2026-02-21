Au Brésil, l'agriculture est le premier secteur économique du pays avec comme conséquences l'émission de gaz à effet de serre. Mais dans le sud, dans l'État de Rio Grande do Sul, des chercheurs tentent d'inverser la tendance.
Brésil : L'État de Rio Grande do Sul, pionnier de la recherche en agriculture durable ?
