Biodiversité en péril : entreprises et finance peuvent-elles inverser la tendance ?

Déforestation, surpêche, recul réglementaire : la biodiversité subit déjà des pressions majeures tandis que certaines politiques freinent la transition. Malgré ce contexte, entreprises et finance poursuivent leurs engagements environnementaux. Le point sur les signaux d'alerte et les raisons de rester mobilisés avec Rodolphe Taquet, Responsable Gestion Solution au sein du Pôle Quantitatif chez CPRAM.

