Une marche en hommage au jeune militant d'extrême droite Quentin Deranque, battu à mort, sera encadrée samedi 23 février à Lyon par un dispositif "extrêmement important" de policiers et gendarmes. Les autorités redoutent des affrontements.
Marche pour Quentin Deranque : La crainte de violences à Lyon
