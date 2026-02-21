Les images autour de la mort de Quentin Deranque ont dépassé les frontières. La mort du militant nationaliste a notamment fait réagir en Italie.
Passe d'armes entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni autour de la mort de Quentin Deranque
