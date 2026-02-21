 Aller au contenu principal
Marche pour Quentin Deranque: Macron appelle "tout le monde au calme"

information fournie par AFP Video 21/02/2026 à 09:58

Le président Emmanuel Macron appelle "tout le monde au calme" avant la marche en hommage au militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, battu à mort par des militants d'ultragauche, et annonce une réunion avec le gouvernement sur "les groupes d'action violente," en marge de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris.

1

