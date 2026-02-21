Une marche en hommage à Quentin Deranque se déroulera samedi 20 février à Lyon sous très haute surveillance, une semaine après la mort du jeune militant d'extrême droite radicale battu à mort. "On ne tolérera pas le moindre incident au sein du cortège", ni "en marge de cette marche", a déclaré la préfète du Rhône. Clovis Casali, journaliste pour FRANCE 24, nous en dit plus depuis Lyon, quelques heures avant le début de la marche.
Lyon sous haute surveillance avant une marche en hommage à Quentin Deranque
