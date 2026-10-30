Quelque 70.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour la nouvelle journée de mobilisation sociale prévue samedi, "un dispositif exceptionnel" reconduit, annonce le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'une conférence de presse place Beauvau, alors que la coordination des gilets jaunes et des organisations syndicales de lycéens et étudiants ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation sociale, notamment contre "la vie chère".
Manifestations du 31 octobre : 70.000 policiers et gendarmes mobilisés (Nuñez)
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