Lors de sa visite à Marseille sur fond de guerre aux narcotrafiquants, Emmanuel Macron inaugure l'agrandissement de la prison des Baumettes, pour pallier à la surpopulation carcérale de l'établissement.
Macron inaugure l'agrandissement de la prison des Baumettes à Marseille
