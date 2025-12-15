Le 15 octobre 2025, Benjamin Védrines (33 ans) et Nicolas Jean (26 ans) sont entrés dans l'histoire de l'alpinisme en étant les premiers à gravir le sommet du Jannu Est dans l'Himalaya népalais, culminant à 7 468 mètres. Une nouvelle ligne au palmarès impressionnant de l'alpiniste Benjamin Védrines auteur de nombreux exploits, comme le record d'ascension du K2 (deuxième plus au sommet du monde à 8611 mètres d'altitude). Il nous raconte sa quête d'aventure en risquant sa vie à chaque expédition.
Alpinisme : l'exploit historique de Benjamin Védrines dans l'Himalaya
