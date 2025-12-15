Le tireur serait un ancien soldat israélien, et le héros qui l'a désarmé ne serait pas un père de famille syrien...depuis l'attaque terroriste sanglante à Sydney, une myriade de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux, parfois amplifiées par l'IA.
Après l'attentat à Sydney, les fausses informations pullulent
