Le président français Emmanuel Macron et son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva débutent une réunion bilatérale au sommet du G7 à Évian. IMAGES
Macron et Lula débutent une réunion bilatérale au G7 à Évian
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