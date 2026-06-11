De la fumée s'élève au-dessus des villages de Qlaileh et Majdal Zoun, dans le sud du Liban, comme on peut le voir depuis Tyr, à la suite des frappes israéliennes.
Liban : des nuages de fumée s'élèvent au-dessus de villages après les frappes israéliennes
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