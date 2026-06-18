Les présidents américain et iranien ont chacun signé à distance mercredi soir le protocole d'accord dans lequel Téhéran s'engage à diluer son uranium enrichi dans le cadre de futures négociations, en échange de la levée des sanctions de Washington.
Les présidents américain et iranien signent un accord pour cesser les hostilités
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