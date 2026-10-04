Les services d'urgence inspectent les dégâts sur la chaussée d'un pont de Kiev, touché par une attaque russe peu après l'arrivée du chancelier allemand Friedrich Merz, selon le maire de la ville. Des sirènes d'alerte aérienne avaient retenti un peu plus tôt, signalant l'approche de drones vers la capitale. IMAGES
Un pont de Kiev attaqué lors de la visite du chancelier allemand Merz
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