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Carton plein pour l'Argentine face au Burkina Faso avant les adieux de Messi

information fournie par France 24 04/10/2026 à 10:45

Les vice-champions du monde ont réalisé un festival offensif dans la nuit de samedi à dimanche, à Buenos Aires, signant un succès spectaculaire (7-0) face à des Étalons totalement dépassés. Une répétition réussie trois jours avant la dernière apparition de Lionel Messi sous le maillot de l'Albiceleste prévue face au Bénin.

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