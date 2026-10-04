Les vice-champions du monde ont réalisé un festival offensif dans la nuit de samedi à dimanche, à Buenos Aires, signant un succès spectaculaire (7-0) face à des Étalons totalement dépassés. Une répétition réussie trois jours avant la dernière apparition de Lionel Messi sous le maillot de l'Albiceleste prévue face au Bénin.
Carton plein pour l'Argentine face au Burkina Faso avant les adieux de Messi
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