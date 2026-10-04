Yémen: Sanaa bombardée, les Houthis revendiquent une attaque contre un site d'Aramco à Ryad

Incendie dans une installation de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco au sud de Ryad, le 3 octobre 2026 ( AFP / - )

L'armée régulière du Yémen a annoncé dimanche avoir bombardé la capitale Sanaa, tenue par les Houthis pro-iraniens, lesquels ont affirmé avoir attaqué a veille un site du géant pétrolier Aramco à Ryad, d'où des flammes se sont élevées selon un journaliste de l'AFP.

Les hostilités entre les Houthis d'une part et l'Arabie saoudite et le gouvernement yéménite internationalement reconnu d'autre part ne connaissent pas de répit depuis leur reprise en juillet, qui a ouvert un nouveau front dans la guerre au Moyen-Orient.

Les Houthis avaient déjà affirmé avoir ciblé à deux reprises des installations du groupe pétrolier saoudien : le mois dernier dans la ville portuaire de Yanbu, principal terminal pétrolier du royaume, et en août dans le sud du royaume.

Les forces houthies "ont mené une opération militaire d'envergure, utilisant plusieurs missiles balistiques et drones pour viser Aramco dans la capitale de l'ennemi saoudien", a affirmé le porte-parole militaire du mouvement antigouvernemental, Yahya Saree.

Les frappes "précises et directes" ont provoqué "des incendies sur les sites visés", a-t-il ajouté.

Un journaliste de l'AFP avait auparavant vu des flammes et de la fumée s'élever d'une installation d'Aramco, au sud de Ryad.

Les autorités saoudiennes n'ont pas communiqué dans l'immédiat sur l'incendie.

La chaîne Almasirah, affiliée aux Houthis, avait auparavant indiqué que des "avions ennemis" avaient mené 26 frappes dans la journée sur Sanaa - ciblée pour la première fois depuis des années jeudi, selon les Houthis -, sans fournir de détails sur d'éventuelles victimes.

L'armée régulière yéménite a par la suite revendiqué sur X "des frappes dévastatrices contre des cibles vitales de la milice terroriste houthie à Sanaa et Saada", sans plus de précisions.

A Sanaa, un correspondant de l'AFP a entendu au moins cinq explosions dans différents secteurs, tandis qu'un autre a vu deux avions de combat lancer des missiles.

Almasirah avait aussi fait état plus tôt d'attaques saoudiennes de missiles contre "le réseau de télécommunications dans la région de Saada", fief des Houthis dans le nord du Yémen.

Crise "dévastatrice"

Les combats au Yémen se sont intensifiés en septembre, avec une offensive éclair des Houthis. Les combattants pro-iraniens se sont emparés du littoral sur la mer Rouge, renforçant leur emprise sur le détroit de Bab el-Mandeb, après avoir décrété un blocus de la flotte saoudienne.

Ce détroit a gagné en importance depuis que la navigation sur le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures de l'autre côté de la péninsule arabique, connaît de fortes restrictions imposées par l'Iran fin février après le déclenchement de la guerre par des frappes israélo-américaines.

Vue de la capitale yéménite Sanaa, le 2 octobre 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )

La dernière offensive terrestre menée par les Houthis a fait des centaines de morts et aggrave la crise humanitaire que traverse le pays.

La crise de la faim au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, menace de devenir "absolument dévastatrice", a averti vendredi le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU.

Alors que les tractations diplomatiques pour un règlement du conflit régional marquent le pas, le site d'information américain Axios, citant trois responsables américains, a fait état d'une réunion vendredi à Camp David des principaux membres du cabinet de Donald Trump pour discuter des prochaines étapes envers l'Iran et la situation au Yémen.

Les appels de Ryad à une aide internationale, notamment de la part de son allié américain, ont pour l'instant été infructueux.