Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé lundi que les Etats-Unis s'étaient engagés à débloquer des fonds iraniens gelés à l'étranger et à verser des réparations pour les dégâts provoqués par la guerre, aux termes d'un accord de fin du conflit.
Les Etats-Unis se sont engagés à verser des compensations et à débloquer des fonds: Iran
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro