Le roi Felipe VI d’Espagne s'est rendu jeudi à un hôpital de Tolède où sont soignées les victimes d'une collision entre trains à grande vitesse qui a fait 69 morts et des dizaines de blessés. La collision s'est produite mercredi matin dans la région centrale de Castille-La Manche lorsqu’un train exploité par la compagnie publique Renfe a percuté l'arrière d'un train à l'arrêt appartenant à l'entreprise espagnole privée Iryo.
Le roi d'Espagne rend visite à l'hôpital où sont soignées les victimes de l'accident de train
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