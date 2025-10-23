Le premier ministre Sébastien Lecornu en visite à la direction nationale des enquêtes fiscales

Le premier ministre Sébastien Lecornu, accompagné d'Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics, visite la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) et la direction de vérification nationale et internationale (DVNI) à Romainville (Seine-Saint-Denis). IMAGES
