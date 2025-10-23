Le roi Charles III et la reine Camilla quittent le Vatican après une prière historique avec le pape Léon XIV dans la chapelle Sixtine. Le roi Charles III devient le premier chef de l’Église d’Angleterre à prier publiquement avec un pape depuis le schisme avec Rome il y a 500 ans, lors d’un service dirigé par Léon XIV. IMAGES
Le roi Charles III et la reine Camilla quittent le Vatican après une prière historique
