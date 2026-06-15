Le Premier ministre canadien Mark Carney arrive au sommet du G7 à Évian, en France. Les alliés du G7, groupe des grandes puissances, tenteront de trouver un terrain d'entente avec le président Donald Trump lors d'un sommet en France, qui débute quelques heures après la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. IMAGES
Le Premier ministre du Canada Mark Carney arrive à Evian pour le sommet du G7
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