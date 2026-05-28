L'Assemblée nationale a unanimement approuvé jeudi 28 mai l'abrogation du "Code noir" et l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises, jamais formellement abrogés après 1848. Les précisions de notre journaliste, Johan Bodin.
Les députés français abrogent le Code noir, 178 ans après l'abolition de l'esclavage
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