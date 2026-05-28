Dix ans apres sa disparition en plein concert, Papa Wemba continue de traverser les âges. Le Musée du Quai Branly - Jacques Chirac lui rendra hommage samedi 30 mai. Pour en parler, Reddy Amisi, chanteur et compositeur congolais était l'invité de FRANCE 24.
Dix ans après la mort du roi de la rumba congolaise, Papa Wemba
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