 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dix ans après la mort du roi de la rumba congolaise, Papa Wemba

information fournie par France 24 28/05/2026 à 16:20

Dix ans apres sa disparition en plein concert, Papa Wemba continue de traverser les âges. Le Musée du Quai Branly - Jacques Chirac lui rendra hommage samedi 30 mai. Pour en parler, Reddy Amisi, chanteur et compositeur congolais était l'invité de FRANCE 24.

Vidéos les + vues

1

Canicule: la vigilance orange s'élargit à Paris et sa petite couronne

information fournie par AFP 28 mai
2

Aïd al-Adha : pourquoi le prix du mouton flambe dans plusieurs pays

information fournie par France 24 28 mai
3

"L'Objet du délit" : Agnès Jaoui face à la polémique #Metoo

information fournie par France 24 28 mai
4

Israël frappe Tyr après avoir déclaré "zone de combat" une vaste partie du sud du Liban

information fournie par France 24 28 mai
5

Gaza : un nouvel Aïd dans les décombres

information fournie par France 24 28 mai
6

178 ans après l'abolition de l'esclavage, les députés votent pour abroger le Code noir

information fournie par France 24 28 mai
1
7

Réunion informelle des ministres des affaires étrangères européens à Chypre

information fournie par France 24 28 mai
8

Volodymyr Zelensky demande à Donald Trump de fournir à Kiev plus de missiles antiaériens

information fournie par France 24 28 mai
1
1

Crash du Rio-Paris: réactions de familles à la condamnation d'Airbus et Air France

information fournie par AFP Video 22 mai
2

Décryptage : Trump va-t-il faire tomber le régime à Cuba ?

information fournie par AFP Video 22 mai
5
3

"Flottille pour Gaza": les Français rentrés à Paris rapportent violences et humiliations

information fournie par AFP 22 mai
3
4

Flottille pour Gaza: une militante assure avoir été victime de "tortures"

information fournie par AFP Video 22 mai
1
5

Gabriel Attal candidat à la présidentielle, mêlée ouverte dans le bloc central

information fournie par AFP 22 mai
3
6

Ebola: le risque pour la santé publique en RDC est maximal, alerte l'OMS

information fournie par AFP 22 mai
1
7

Cannes : Bellucci et Magimel sur le tapis pour "Histoires de la Nuit"

information fournie par AFP Video 23 mai
8

Liban: dix morts dans des frappes israéliennes dans le sud

information fournie par AFP 23 mai
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Risques liés au crédit privé : attention danger ?

information fournie par Boursorama 29 avr.
5

Jean-Pierre Petit : "Les marchés pensent que l'essentiel des tensions est plutôt derrière nous"

information fournie par Ecorama 29 avr.
6

La fusée Ariane 6 décolle avec 32 nouveaux satellites Amazon Leo

information fournie par AFP Video 30 avr.
7

Nutri-Score : vers une obligation pour tous les produits alimentaires ?

information fournie par BoursoBank Clients 05 mai
8

Top 5 IA du 30/04/2026

information fournie par Libertify 01 mai

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank