L'Ouganda a temporairement fermé mercredi 27 mai ses frontières avec la République démocratique du Congo, "face à l'intensification de l'ampleur" de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola chez son voisin, a annonce un haut responsable du ministère ougandais de la Santé. Notre journaliste Sylvain Rousseau nous en dit plus.
Ebola : l'Ouganda ferme temporairement ses frontières avec la République démocratique du Congo
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