Après un envol spectaculaire à près de 4 400 $ l’once, l’or marque le pas et repasse proche des 4 000 $, accusant une baisse de 10 % en une semaine. Faut-il y voir une simple respiration dans une tendance haussière ou le signal d’un retournement ? La correction actuelle pourrait-elle offrir une fenêtre d’achat idéale ? L'analyse de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Ecorama du 29 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Le métal jaune repasse sous les 4 000 $ : une occasion en or d’en acheter ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
