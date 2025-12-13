"Clair Obscur: Expedition 33", première création du studio français Sandfall Interactive, a remporté jeudi le titre de "jeu vidéo de l'année" lors des Game Awards à Los Angeles, une première pour une production française.
"Clair Obscur: Expedition 33" élu meilleur jeu vidéo de l'année
