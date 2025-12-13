Indonésie: le bilan des inondations dépasse les 1.000 morts

Vue aérienne d'une zone inondée où demeure une mosquée, dans le district de Pidie Jaya, dans la province indonésienne d'Aceh, le 30 novembre 2025 ( AFP / CHAIDEER MAHYUDDIN )

Le bilan des inondations et glissements de terrain qui ont dévasté l'ouest de l'Indonésie a dépassé les 1.000 morts, a annoncé samedi l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB) alors que de nouvelles fortes pluies sont attendues sur la région.

Les inondations qui ont frappé il y a deux semaines les provinces de Sumatra nord et ouest et d'Aceh ont fait "à ce jour 1.006 morts et 217 disparus", a déclaré Abdul Muhari, porte-parole de l'agence BNPB lors d'une conférence de presse.

Dans la province d'Aceh, la plus touchée et déjà meurtrie par le tsunami dévastateur de 2004, "le nombre de morts est passé de 411 à 415. Sumatra nord compte 349 décès et Sumatra ouest 242", a-t-il ajouté.

Des tempêtes tropicales et des pluies de mousson ont frappé l'Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie et Thaïlande) et l'Asie du Sud (Sri Lanka), ce mois-ci, provoquant des glissements de terrain et des crues soudaines.

Alors que des centaines de milliers d'habitants qui ont tout perdu sont encore hébergés dans des abris temporaires, l'Agence indonésienne de météorologie et de climatologie (BMKG) a indiqué que "des conditions météorologiques extrêmes devraient persister, avec notamment de fortes précipitations dans plusieurs régions, dont Aceh et Sumatra, ainsi que Bengkulu et Banten".

C'est l'une des pires catastrophes qui ait touché récemment Sumatra et notamment Aceh, à son extrémité occidentale.

"La plupart des maisons ici ont disparu, totalement détruites", a témoigné auprès d'une équipe de l'AFP Sri Lestari, une femme de 50 ans, rencontrée dans le village de Anjung Karang, à côté de Aceh Tamiang.

Sa maison a été détruite par des troncs d'arbre charriés par les flots, et elle vit désormais sous une tente avec ses trois enfants.

"Regardez notre maison. Sans engins de chantier, comment allons-nous pouvoir la réparer ?", a renchéri son mari Tarmiji, 55 ans. "L'intérieur est sur le point de s'effondrer. Nous ne pouvons plus y vivre".

- Solidarité populaire -

Un Indonésien fait ses ablutions avant d'aller prier dans la mosquée inondée d'Al Ihsan, à Sumatra nord, le 12 décembre 2025 ( AFP / Aditya Aji )

Sur la route principale de Aceh Tamian, des journalistes de l'AFP ont pu voir une longue file de camions et de voitures de particuliers distribuant de l'aide, de la nourriture et de l'eau.

Dans les villages proches, la plupart des maisons sont encore remplies de boue. Et dans les endroits les plus touchés, beaucoup d'habitants vivent sous la tente.

Au-delà d'un toit, les sinistrés ont aussi besoin d'eau et de nourriture.

"Plus de 11,7 tonnes d'aide logistique ont été acheminées aujourd'hui à Sumatra et à Aceh par voie maritime, terrestre et aérienne", a encore indiqué M. Abdul Muhari.

"Parallèlement, la construction d'abris temporaires pour les personnes déplacées a débuté aujourd'hui dans le nord et l'ouest de Sumatra", a-t-il ajouté.

Le coût de la reconstruction pourrait s'élever à 51.820 milliards de roupies (3,1 milliards de dollars).

Le gouvernement indonésien est critiqué pour ne pas avoir décrété l'état de catastrophe naturelle, ce qui aurait pu permettre d'accélérer les secours et une meilleure coordination. Jakarta n'a pas non plus fait appel à l'aide internationale, contrairement au Sri Lanka.

Samedi, le président Prabowo Subianto s'est de nouveau rendu dans les provinces sinistrées.

"Ici et là, en raison des conditions naturelles et physiques, il y a eu de légers retards, mais j'ai inspecté tous les sites d'évacuation : leurs conditions sont bonnes, les services fournis sont adéquats et les provisions alimentaires sont suffisantes", a déclaré le président indonésien à l'issue d'une visite à Langkat, dans la province de Sumatra nord.

"Dans les zones les plus isolées, comme Takengon, nous continuons de travailler sans relâche pour rouvrir les routes d'accès. À Bener Meriah également, je crois que le pont est déjà opérationnel", a ajouté Prabowo Subianto, depuis la base aérienne de Soewondo, gérée par l'armée de l'air indonésienne.