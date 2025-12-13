Des migrants sont montés samedi dans des embarcations surchargées au large de Sangatte (Pas-de-Calais), pour tenter une traversée de la Manche. Le Royaume-Uni dit avoir enregistré sa plus longue période sans arrivées de migrants depuis cette mer depuis sept ans.
Sangatte: des migrants tentent la traversée de la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni
