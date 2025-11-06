Laurent Guillot, directeur général d'emeis, leader européen de la prise en charge globale de la dépendance, coté sur le SBF120, était l'invité de l'émission Ecorama du 6 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le redressement financier d’emeis, la cession de résidences pour alléger la dette, la transformation du modèle immobilier, les efforts pour améliorer la qualité de vie au travail des soignants, ainsi que les enjeux liés au vieillissement démographique et aux réformes fiscales votées à l’Assemblée nationale.
Laurent Guillot (DG d'emeis) : "Notre titre a encore du potentiel !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro