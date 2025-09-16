Plébiscitée par une majorité de Français selon les enquêtes d'opinion, la taxe Zucman sur les ultra-riches ravive le débat sur l’équité fiscale. Ne visant que 1 800 foyers, elle soulève pourtant des questions brûlantes : menace sur la croissance, exil des grandes fortunes, biens professionnels taxés… Une mesure symbolique ou un vrai tournant économique ? Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 16 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
La Taxe Zucman est-elle vraiment dangereuse pour l’économie française ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro