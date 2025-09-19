Selon le Financial Times, la France serait l'un des rares pays où les retraités toucheraient des revenus supérieurs à ceux des actifs, faisant du pays un véritable « eldorado » pour les seniors. Mais qu'en est-il vraiment ? Réponse dans "On va pas se fâcher" avec Olivier Babeau, président de l'institut Sapiens, essayiste et professeur à l'université de Bordeaux, et Cyprien Boganda, journaliste et chef adjoint de la rubrique éco-social à l'Humanité. Ecorama 19 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
La France est-elle vraiment le paradis des retraités ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
