Au programme ce matin : Accor , Amazon, Eiffage , ID Logistics , Pernod Ricard . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 28/08/2025
Valeurs associées
|42,780 EUR
|Euronext Paris
|-0,35%
|231,6000 USD
|NASDAQ
|+1,08%
|107,000 EUR
|Euronext Paris
|-2,51%
|413,000 EUR
|Euronext Paris
|+1,85%
|100,400 EUR
|Euronext Paris
|+1,37%
