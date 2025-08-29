 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 28/08/2025

information fournie par Libertify 29/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Accor , Amazon, Eiffage , ID Logistics , Pernod Ricard . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

ACCOR
42,780 EUR Euronext Paris -0,35%
AMAZON.COM
231,6000 USD NASDAQ +1,08%
EIFFAGE
107,000 EUR Euronext Paris -2,51%
ID LOGISTICS
413,000 EUR Euronext Paris +1,85%
PERNOD RICARD
100,400 EUR Euronext Paris +1,37%

L'offre BoursoBank