Rendez-vous avec le rappeur Chaax? à l’occasion de la sortie de la réédition de son album "Béton rouge", prévue pour le 10 octobre. Retour sur sa jeunesse au Sénégal, sa double culture, sa signature en artiste dans le label 92.i de Booba et ses aspirations. Dans cet épisode, Ismaël Lo et El-Hadji Diouf offrent les vidéos surprises.
Chaax, fierté de la teranga
