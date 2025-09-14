La fumée envahit le ciel après qu'une frappe aérienne israélienne a rasé une tour dimanche dans la ville de Gaza, affirmant qu'elle était utilisée par des militants du Hamas.
Frappe israélienne sur un gratte-ciel à Gaza
