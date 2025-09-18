En dix ans, la facture de gaz des ménages français a littéralement explosé, de 747 euros à plus de 1500 euros en une décennie, selon le comparateur Selectra. Une hausse vertigineuse qui interroge : est-elle uniquement due à l’envolée des prix du gaz sur les marchés mondiaux, ou les taxes ont-elles aussi joué un rôle déterminant ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 18 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Gaz : pourquoi notre facture a doublé en 10 ans ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro