A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025, au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation et président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM). Parmi les sujets abordés : l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur les droits de douane à 15% et ses impacts pour l'industrie française, les turbulences politiques qui fragilisent le gouvernement Bayrou et inquiètent les marchés, mais aussi les perspectives internationales du Rafale, avec l'Inde en ligne de mire pour une commande potentiellement historique.

