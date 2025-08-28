 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : «Si Bayrou tombe, il n'y aura pas de tempête financière du jour au lendemain»

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 28/08/2025 à 07:15

A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025, au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation et président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM). Parmi les sujets abordés : l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur les droits de douane à 15% et ses impacts pour l'industrie française, les turbulences politiques qui fragilisent le gouvernement Bayrou et inquiètent les marchés, mais aussi les perspectives internationales du Rafale, avec l'Inde en ligne de mire pour une commande potentiellement historique.

Emission du 27 août 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

LaREF
Budget 2026

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
272,4000 EUR Euronext Paris 0,00%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Macron reçoit le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye à l'Élysée

information fournie par AFP Video 27 août
2

Ukraine: Trump menace la Russie de "guerre économique" en l'absence de négociations

information fournie par AFP Video 27 août
1
3

Mostra de Venise 2025 : la rentrée cinéma s'annonce flamboyante

information fournie par France 24 27 août
4

Bac: Borne ouvre la voie à une réforme du contrôle continu

information fournie par AFP Video 27 août
4
5

Ouverture de la 7e Rencontre des entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef

information fournie par AFP Video 27 août
6

Houle "atypique" sur la côte atlantique: baignade toujours interdite à la plage de Lacanau

information fournie par AFP Video 27 août
7

Cisjordanie: nouvelle opération militaire israélienne à Naplouse

information fournie par AFP Video 27 août
8

Inde: la surtaxe américaine entre en vigueur, les commerçants indiens inquiets

information fournie par AFP Video 27 août
1

Destruction à Gaza-ville, cible de bombardements israéliens intenses

information fournie par AFP Video 23 août
2

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
3

Colombie: l'armée déployée après deux attaques qui ont fait au moins 18 morts

information fournie par AFP 22 août
3
4

La perspective d'une rencontre entre Poutine et Zelensky s'éloigne

information fournie par AFP 22 août
45
5

L'ONU déclare la famine à Gaza, une première au Moyen-Orient

information fournie par AFP 22 août
7
6

Incendies: chez les sinistrés espagnols, la colère monte contre la gestion des autorités

information fournie par AFP 22 août
7

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
8

Éboulement en Haute-Savoie : sécurisation du site

information fournie par AFP Video 22 août
1

Rénover des taudis en logements bas carbone: le projet participatif d'une foncière

information fournie par AFP Video 29 juil.
2

Trump annonce la mise en place de centres de distribution alimentaire à Gaza

information fournie par AFP 28 juil.
7
3

Gaza: l'aide humanitaire a commencé à entrer dans l'enclave

information fournie par AFP Video 28 juil.
4

La France larguera 40 tonnes d'aide sur Gaza à partir de vendredi (ministre français)

information fournie par AFP 30 juil.
17
5

Gaza: vu du ciel, un territoire plongé dans le noir

information fournie par AFP 30 juil.
3
6

Trump donne "10 ou 12 jours" à Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine

information fournie par AFP 29 juil.
34
7

Londres envisage une reconnaissance de l'Etat de Palestine en septembre

information fournie par AFP Video 29 juil.
1
8

Trump va "réduire" le délai de 50 jours donné à Poutine pour cesser la guerre en Ukraine

information fournie par AFP Video 28 juil.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank