 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Alphabet , Alstom , Carrefour , Valeo , Worldline . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALPHABET-A
206,0900 USD NASDAQ +3,17%
ALSTOM
21,890 EUR Euronext Paris +2,24%
CARREFOUR
13,0650 EUR Euronext Paris -0,72%
VALEO
10,8550 EUR Euronext Paris +2,45%
WORLDLINE
3,1040 EUR Euronext Paris +3,12%

Vidéos les + vues

1

Eboulement mortel en Haute-Savoie: la roche reste instable, opérations de sécurisation en cours

information fournie par AFP 21 août
2

Colombie: l'armée déployée après deux attaques qui ont fait au moins 18 morts

information fournie par AFP 22 août
2
3

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
4

Éboulement en Haute-Savoie : sécurisation du site

information fournie par AFP Video 22 août
5

Famine à Gaza : "affamer les gens à des fins militaires est un crime de guerre", accuse l'ONU

information fournie par AFP Video 22 août
1
6

Au Mexique, la suspension des visas de routiers aux USA inquiète

information fournie par AFP Video 22 août
7

Incendies: chez les sinistrés espagnols, la colère monte contre la gestion des autorités

information fournie par AFP 22 août
8

L'ONU déclare la famine à Gaza, une première au Moyen-Orient

information fournie par AFP 22 août
5
1

Les dirigeants européens arrivent à la Maison Blanche pour des discussions avec Trump

information fournie par AFP Video 19 août
2

Merz et Macron arrivent à la Maison Blanche avant les entretiens avec Trump

information fournie par AFP Video 19 août
3

Keir Starmer arrive à la Maison Blanche avant les entretiens avec Donald Trump

information fournie par AFP Video 19 août
4

Le candidat présidentiel bolivien Andronico Rodriguez vote à Entre Rios

information fournie par AFP Video 18 août
5

Présidentielle en Bolivie: Rodrigo Paz salue ses partisans après le premier tour

information fournie par AFP Video 18 août
6

Alain Delon: un hommage rendu à Douchy, un an après la mort de l'acteur

information fournie par AFP 18 août
2
7

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
8

Ukraine : Macron co-préside une réunion de la "coalition des volontaires"

information fournie par AFP Video 19 août
5
1

Droits de douane USA: "pas de tabou à avoir" sur les services américains (ministre)

information fournie par AFP Video 30 juil.
5
2

Accord UE / USA : quels impacts ?

information fournie par Sycomore AM 31 juil.
3

Entrée de la mine de cuivre chilienne d'El Teniente après un effondrement mortel

information fournie par AFP Video 01 août
4

Top 5 IA du 30/07/2025

information fournie par Libertify 31 juil.
5

Trump donne "10 ou 12 jours" à Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine

information fournie par AFP 29 juil.
34
6

Londres envisage une reconnaissance de l'Etat de Palestine en septembre

information fournie par AFP Video 29 juil.
1
7

Images de la Bourse de Tokyo après l'annonce des nouveaux droits de douane par Trump

information fournie par AFP Video 01 août
2
8

Ukraine: Zelensky appelle à un "changement de régime" en Russie après des bombardements meurtriers sur Kiev

information fournie par AFP 31 juil.
12

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank