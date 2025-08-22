Au programme ce matin : Boeing , Eiffage , Home Depot, Novavax, Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 21/08/2025
Valeurs associées
|224,460 USD
|NYSE
|-0,44%
|125,850 EUR
|Euronext Paris
|+0,28%
|397,730 USD
|NYSE
|-1,04%
|7,6300 USD
|NASDAQ
|-12,70%
|97,950 USD
|NYSE
|-4,51%
