 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 21/08/2025

information fournie par Libertify 22/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Boeing , Eiffage , Home Depot, Novavax, Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

BOEING CO
224,460 USD NYSE -0,44%
EIFFAGE
125,850 EUR Euronext Paris +0,28%
HOME DEPOT
397,730 USD NYSE -1,04%
NOVAVAX
7,6300 USD NASDAQ -12,70%
WALMART
97,950 USD NYSE -4,51%

Vidéos les + vues

1

RD Congo : Amnesty documente les "exactions du M23 et des Wazalendo" dans l’Est

information fournie par France 24 21 août
2

Eboulement mortel en Haute-Savoie: la roche reste instable, opérations de sécurisation en cours

information fournie par AFP 21 août
3

Dans les quartiers Nord de Marseille, des mères renouent avec la mer

information fournie par AFP Video 21 août
4

Gaza: Netanyahu ordonne des négociations pour libérer les otages, l'armée pilonne Gaza-ville

information fournie par AFP 21 août
3
5

Top 5 IA du 21/08/2025

information fournie par Libertify 05:00
6

"La paix dépend de la justice, de la libération des prisonniers et de la réparation des dommages"

information fournie par France 24 21 août
7

Football : Strasbourg affronte Brondby pour enfin retrouver l'Europe

information fournie par France 24 21 août
8

La fin de la guerre et de la crise humanitaire dépend de la pression mise par les alliés d’Israël

information fournie par France 24 21 août
1

Les dirigeants européens arrivent à la Maison Blanche pour des discussions avec Trump

information fournie par AFP Video 19 août
2

Merz et Macron arrivent à la Maison Blanche avant les entretiens avec Trump

information fournie par AFP Video 19 août
3

Keir Starmer arrive à la Maison Blanche avant les entretiens avec Donald Trump

information fournie par AFP Video 19 août
4

Le candidat présidentiel bolivien Andronico Rodriguez vote à Entre Rios

information fournie par AFP Video 18 août
5

Présidentielle en Bolivie: Rodrigo Paz salue ses partisans après le premier tour

information fournie par AFP Video 18 août
6

Alain Delon: un hommage rendu à Douchy, un an après la mort de l'acteur

information fournie par AFP 18 août
2
7

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
8

Ukraine : Macron co-préside une réunion de la "coalition des volontaires"

information fournie par AFP Video 19 août
5
1

Droits de douane USA: "pas de tabou à avoir" sur les services américains (ministre)

information fournie par AFP Video 30 juil.
5
2

Accord UE / USA : quels impacts ?

information fournie par Sycomore AM 31 juil.
3

Top 5 IA du 30/07/2025

information fournie par Libertify 31 juil.
4

Trump donne "10 ou 12 jours" à Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine

information fournie par AFP 29 juil.
34
5

Londres envisage une reconnaissance de l'Etat de Palestine en septembre

information fournie par AFP Video 29 juil.
1
6

Images de la Bourse de Tokyo après l'annonce des nouveaux droits de douane par Trump

information fournie par AFP Video 01 août
2
7

Ukraine: Zelensky appelle à un "changement de régime" en Russie après des bombardements meurtriers sur Kiev

information fournie par AFP 31 juil.
12
8

Rénover des taudis en logements bas carbone: le projet participatif d'une foncière

information fournie par AFP Video 29 juil.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank