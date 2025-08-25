Le géant chinois de l’immobilier Evergrande a été radié ce lundi de la Bourse de Hong Kong. Une nouvelle étape dans la chute spectaculaire de ce promoteur autrefois florissant, qui laisse derrière lui des millions d’acheteurs toujours en attente de logements habitables, et illustre la crise profonde du secteur immobilier chinois.
Evergrande radié de la Bourse de Hong Kong, symbole de la crise immobilière chinoise
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro