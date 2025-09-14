L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, quitte l'hôpital DF Star de Brasilia où il s'était rendu pour subir une intervention médicale visant à traiter deux lésions cutanées. Confiné dans sa résidence depuis août et surveillé 24 heures sur 24 en raison d'un "risque de fuite", l'ancien président (2019-2022) a été condamné cette semaine pour avoir fomenté un coup d'Etat visant à empêcher l'investiture du président Luiz Inácio Lula da Silva, qui l'avait battu lors des élections de 2022, une tentative qui avait échoué. Sa défense a annoncé qu'elle ferait appel de la décision de la cour suprême, y compris auprès d'instances internationales. IMAGES
Brésil: Bolsonaro quitte l'hôpital après une intervention médicale
