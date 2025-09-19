Qui ment sur la taxe Zucman ?

information fournie par Ecorama • 19/09/2025 à 14:10

Entre fantasmes et réalités économiques, la fameuse taxe Zucman est au coeur des débats. Justice fiscale ou bombe économique, cette taxe prélevée à hauteur de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros concernerait 1 800 foyers français. Comment cette mesure, qui vise à rétablir un peu d'équité dans la contribution des plus fortunés, pourrait réellement impacter la France et ses entrepreneurs ? On démêle le vrai du faux dans "On va pas se fâcher" avec Olivier Babeau, président de l'institut Sapiens, essayiste et professeur à l'université de Bordeaux, et Cyprien Boganda, journaliste et chef adjoint de la rubrique éco-social à l'Humanité. Ecorama 19 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com