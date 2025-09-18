Brad Pitt, Francis Ford Coppola ou Isabelle Huppert ont arpenté ses allées saturées de DVD mais le vidéoclub JM Vidéo, un des derniers encore en activité à Paris, lutte aujourd'hui pour sa survie.
A Paris, le "vidéoclub des stars" lutte pour sa survie
