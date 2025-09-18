Dans le parc national protégé des Calanques de vastes travaux ont commencé afin de dépolluer le littoral sud de Marseille, contaminé pendant deux siècles par diverses activités industrielles.
Des Calanques au sud de Marseille bientôt dépolluées
