La grève, une spécialité française ?

information fournie par France 24 19/09/2025 à 00:14

Vu de l'étranger, les Français sont souvent perçus comme des râleurs, des fainéants, en gros des grévistes en puissance ! Notamment vis à vis de ses voisins européens. Mais si les chiffres ne montrent pas le contraire, existe-t-il réellement une "culture de la grève" à la française ? Les explications de Cécile Galluccio

