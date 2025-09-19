Vu de l'étranger, les Français sont souvent perçus comme des râleurs, des fainéants, en gros des grévistes en puissance ! Notamment vis à vis de ses voisins européens. Mais si les chiffres ne montrent pas le contraire, existe-t-il réellement une "culture de la grève" à la française ? Les explications de Cécile Galluccio
La grève, une spécialité française ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro