Des manifestants ont bloqué jeudi le lycée Fénelon à Lille, alors que des mobilisations se sont déroulées partout en France en cette journée de grève à l'appel des syndicats.
Journée de mobilisation: blocage du lycée Fénelon à Lille
