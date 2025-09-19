Au programme ce matin : Intel, Kering , Nexity , Safran , Schneider. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 18/09/2025
Valeurs associées
|30,5700 USD
|NASDAQ
|+22,77%
|268,7500 EUR
|Euronext Paris
|+0,67%
|10,010 EUR
|Euronext Paris
|+1,37%
|284,800 EUR
|Euronext Paris
|+1,79%
|232,650 EUR
|Euronext Paris
|+2,51%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro