Bourse: Trump a-t-il raison de vouloir supprimer les résultats trimestriels ?

information fournie par Ecorama 16/09/2025 à 14:00

En proposant de supprimer l’obligation de publier des résultats tous les trois mois, le président américain relance un vieux débat sur le court-termisme des marchés. Moins de transparence, mais plus de vision à long terme ? Quelles conséquences pour les actionnaires et les entreprises ? L'analyse de Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Ecorama du 16 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Résultats d'entreprise

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

1 commentaire

  • 14:06

    ça dépend...
    Est ce que les résultats trimestriels veulent supprimer Trump ?

L'offre BoursoBank