En proposant de supprimer l’obligation de publier des résultats tous les trois mois, le président américain relance un vieux débat sur le court-termisme des marchés. Moins de transparence, mais plus de vision à long terme ? Quelles conséquences pour les actionnaires et les entreprises ? L'analyse de Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Ecorama du 16 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Bourse: Trump a-t-il raison de vouloir supprimer les résultats trimestriels ?
