Soupçonnées d'avoir appartenu au groupe Etat islamique (EI) en Syrie, trois femmes, dont la nièce des frères Clain, comparaissent devant la cour d'assises spéciale de Paris, notamment pour association de malfaiteurs terroriste.
Le procès des trois "revenantes" de Syrie s'ouvre aux assises à Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro